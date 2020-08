Was tun, wenn man Autoreifen samt Felgen am Radweg findet?



OBER-GRAFENDORF (th). Bezirksblätter Redakteurin Tanja Handlfinger ist auf eine Diskussion aufmerksam geworden: Welche Nummer wählt man, wenn man, wie vor Kurzem passiert, am Radweg Autoreifen samt Felgen findet? Wir haben bei Walter Horinek von der Polizei Ober-Grafendorf nachgefragt.

Immer melden

Auf den sozialen Medien ein Foto zu teilen, ohne so einen Fund bei der Polizei zu melden, sei nicht ratsam. "Leider können wir online nur als Privatpersonen solche Beiträge mitverfolgen. Jedoch ist es immer am sinnvollsten dies bei der nächsten Polizei zur Anzeige zu bringen", erklärt Horinek. Denn, es könne sich ja schließlich auch um einen Diebstahl und nicht nur um eine gesetzwidrige Entsorgung handeln. In so einem Fall kümmert sich die Polizei darum, den Besitzer ausfindig zu machen und die Situation aufzuklären. Zur entstandenen Diskussion, welche Nummer bei der Polizei denn die richtige sei, ist er sich sicher:



"Jedes Kind lernt in der Schule die Notrufnummern 122, 133 und 144. Um gefundene Autoreifen, wie in diesem Fall, handelt es sich um keinen Notfall, lediglich um eine Wahrnehmung und diese meldet man unter 059133."

Weiter erklärt er, dass der Notruf für Notfälle zur Verfügung stehen sollte, denn dazu ist er auch eingerichtet.