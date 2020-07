RABENSTEIN/PIELACH (ms). Wer sich eine kurze Wanderung wünscht und einen Wahnsinns Ausblick genießen möchte, sollte sich für den Aufstieg zur Ruine Rabenstein entschließen. Es handelt sich um eine leichte, kurze Wanderung, die wenig Technik vorraussetzt. Wir machten den Test und starteten die Tour beim Feuerwehrhaus in Rabenstein. Gleich am Anfang kann man sich entscheiden, nimmt man den kurzen steilen Waldlehrpfad der rechts weg geht oder lieber den längeren Tut-Gut Wanderweg mit weniger Steigung. Egal wie es bleiben 140 Höhenmeter zu überwinden. Wir entschlossen uns den Steilen zu gehen. Es hadelte sich um einen sehr wurzeligen Weg und ab und zu gab es kleine Hindernisse zu überwinden. Unterwegs gibt es viel über Bäume und Sträucher zu lesen und man konnte eine Menge lernen. Für die Kinder war es ein sehr abenteuerlicher Aufstieg. Nach circa 30 Minuten hatten wir es zur Ruine geschafft, die wurde dann auch gleich erkundet. Der Ausblick von ganz oben ist sehr schön. Nach einer kleinen Jause, die wir mit hatten, ging es wieder talwerts, aber diesesmal die andere Strecke. Hier gingen wir einen breiteren, eher gemütlichen Spazierweg hinunter. Diesen Ausflug können wir jedem empfehlen, vorallem wenn man nicht so der Wanderer ist oder nicht so viel Zeit hat.