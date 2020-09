Ein Motorradlenker kollidierte mit einer Felswand.

FRANKENFELS (pa). Heute wurde die FF Frankenfels um 12.33 Uhr zu einen Motorradunfall auf die Pielachtalbundesstraße entsandt.

Schwerer Motorradunfall in Frankenfels

Foto: (alle) FF Frankenfels

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Mit Notarzthubschrauber C15 ins Spital geflogen

Da einige Feuerwehrkameraden im Feuerwehrhaus mit Bauarbeiten beschäftigt waren konnte unverzüglich zum Einsatzort ausgerückt werden. Ein Motorradlenker verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Bike und kollidierte mit einer Felswand bzw. einem Verkehrszeichen.

Beim Eintreffen der Frankenfelser Wehr wurde der schwer verletzte Motorradfahrer bereits von einem Team des ASBÖ Frankenfels und der Besatzung des Notarzthubschraubers C 15 versorgt und im Anschluss in ein Landeskrankenhaus geflogen.

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Neben der Verkehrsregelung und dem Bergen des schwer beschädigten Motorrades wurde auch mit dem Streckendienst der Straßenmeisterei Kirchberg/Pielach eine umfassende Reinigung der Unfallstelle mittels Ölbindemittel vorgenommen. Durch die Straßenmeisterei Kirchberg wurde außerdem die Unfallstelle mit Gefahrenzeichen abgesichert.

Nach Freigabe der Unfallstelle durch den Straßenerhalter konnte wieder in das Feuerwehrhaus eingerückt werden.

Im Einsatz standen

Polizei Kirchberg und Rabenstein mit zwei Beamten und zwei StKW

ASBÖ Frankenfels mit zwei Sanitätern und einem RTW

Christophorus 15, Notarzt, Sanitäter, Pilot

Straßenmeisterei Kirchberg, Streckendienst

FF Frankenfels mit drei Einsatzfahrzeugen und 11 Mann