Binnen kürzester Zeit stieg die Sierning auf dreieinhalb Meter an - die Gemeinde St. Margarethen wurde von den Wassermassen regelrecht überschwemmt. Haunoldstein, Großsierning und Hofstetten-Grünau sind ebenfalls vom Unwetter betroffen.

ST. MARGARETHEN (th). "Man fühlt sich richtig machtlos. Alles im Keller ist kaputt: die Gefriertruhen, Kühlschränke, Getränke, Tiefkühlsachen, Eis, die Eisvitrine und Vieles mehr", berichtet Renate Heiss vom Kulturcafé Renate in St. Margarethen, welches sich im Gemeindeamt befindet. Bis Freitag bleibt das Café geschlossen. "Ich hoffe, dass wir es bis Freitag schaffen", so Heiss.

Das Gemeindeamt St. Margarethen/Sierning wurde stark getroffen. Das sich darin befindende Kulturcafé Renate wurde stark vom Hochwasser getroffen.

Das Wasser kam von überall

Weiter erzählt sie, dass der Keller bis zur Decke überflutet war. "Alles nur Schlamm. Es war einfach schrecklich. Dank meiner Helfer haben wir heute viel geschafft", so die Geschädigte. Wie hoch der Schaden sein wird, kann sie heute noch nicht sagen, aber sie ist sich sicher, dass dieser sehr hoch ausfallen wird. Sowas habe sie noch nie erlebt: Das Wasser wurde von beiden Seiten ins Gebäude gedrückt. "Einfach schrecklich", erinnert sie sich.

Nicht nur im Keller wurde sie hart getroffen, auch im Café selbst. Wie weit ihre Schank das Hochwasser überlebt hat, kann sie noch nicht sagen. Aber viele Elektrogeräte seien kaputt.

Weitere Pielachtaler Gemeinden getroffen

Auch Öko-Dorf in Großsierning wurde stark getroffen. Überflutete Keller und Straßen waren die Folge. Auch Haunoldstein blieb nicht verschont.

Großsierning

In Hofstetten-Grünau wurde, wie schon bei den letzten schweren Unwettern, der Gewerbepark getroffen. Auch in Grünsbach hatten die Kameraden viel zu tun - so war die Straße zwischen Hofstetten, Grünsbach und Kilb nicht befahrbar. In Grünsbach waren sechs Häuser betroffen.

Wehren im Einsatz

Seit gestern fordern massive Unwettereinsätze in NÖ Feuerwehren. Kameraden sind mit Pumpen, Sondergeräten u Teleladerkehrmaschinen im Bereich Bez. St. Pölten u Melk im Einsatz: Über 700 Einsätze mit über 1000 Einsatzkräften. Pielachtaler Wehren helfen im Bezirk Melk aus.