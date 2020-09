Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung der Landesstraße B 1 zwischen Betriebsgebiet Markersdorf und Groß Sierning beginnen.



MARKERSDORF/GROß SIERNING (pa). Landesrat Ludwig Schleritzko nimmt am 9. September 2020.in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Baubeginn der Fahrbahnsanierung an der Landesstraßen B 1 zwischen Betriebsgebiet Markersdorf und Groß Sierning in den Gemeindegebieten von Haunoldstein und Markersdorf-Haindorf vor.

„Das Land NÖ investiert laufend in das Landesstraßennetz. Vorrangiges Ziel ist dabei der Ausbau und Erhalt der Verkehrssicherheit, damit die Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen so sicher als möglich von A nach B kommen können“

, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Ausgangssituation

Auf Grund der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Spurrinnen, Risse und Ausmagerungen) entsprach die Fahrbahn der Landesstraße B 1 im Freilandbereich zwischen Betriebsgebiet Markersdorf und Groß Sierning auf einer Länge von rund 2,0 km nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen.

Die Landesstraße B 1 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 6.900 Fahrzeugen am Tag belastet.

Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, diesen Abschnitt zu erneuern.

Ausführung

Die vorhandene Asphaltdeckschichte wird bis zu einer Dicke von 4cm abgefräst und durch eine neue Splitt-Mastix-Decke ersetzt.

Abschließend wird die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht und das Bankett dem Neubestand wieder angepasst.

Die Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung werden von der Firma Held&Francke aus Loosdorf in einer Bauzeit von 2 Arbeitswochen (zwischen 14. und 25. September) ausgeführt.

Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund € 270.000,-, welche zur Gänze vom Land NÖ getragen werden.

Verkehrsbehinderungen

Für eine rasche und effizient Durchführung der Arbeiten wird im Zeitraum von 14.09.2020 bis 25.09.2020 die Fahrtrichtung Loosdorf der B 1 als Einbahn geführt.

Die Fahrtrichtung St. Pölten ist gesperrt und wird über das angrenzende Landesstraßennetz umgeleitet.

Die beschilderte Umleitung wird für die Dauer der Sperre über die Landesstraße L 5153 (Haindorf), die L 5172 (Markersdorf) und die L 5152 geführt.

Am dazwischenliegenden Wochenende werden die Arbeiten derart unterbrochen, dass beide Fahrtrichtungen wieder über die B1 geführt werden können.

Der NÖ Straßendienst ersucht die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern um Verständnis während den Bauarbeiteten.