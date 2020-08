Unter der neuen Leitung beginnen nun die aktuellen Kurse.

PIELACHTAL/HOFSTETTEN. Zwei Ereignisse werden der Volkshochschule (VHS) Pielachtal vom Frühjahr/Sommersemester 2020 in Erinnerung bleiben: Die Corona-Pandemie, die die Durchführung der Kurse und Veranstaltungen von einem Tag auf den anderen stoppte, sowie die Pensionierung des Mitgründers und Leiters der VHS, Gottfried Luger. Während die Coronakrise die VHS mehr oder weniger unerwartet traf, kam der Ruhestand von Gottfried Luger nicht ganz so überraschend. Gottfried Luger ist es zu verdanken, dass die Volkshochschule Pielachtal weit über die Region hinaus einen guten Ruf hat und als „Vorzeige-Volkshochschule“ in Verbandskreisen genannt wird. "Nunmehr darf ich als Nachfolgerin die Leitung übernehmen und freue mich darauf, gemeinsam mit meiner Kollegin Gertrud Kirchner diese für mich neue und interessante Tätigkeit wahrzunehmen", freut sich Christa Schmirl über ihre neue Position. "Wir haben versucht gemeinsam mit den Kursleitern ein interessantes Programm zu gestalten. Im Herbstprogramm finden Sie viele Ihnen bereits bestbekannte Kursangebote", so Schmirl weiter.

Maßnahmen setzen

Um im Rahmen der VHS auf die neuen Herausforderungen der Corona-Pandemie gut vorbereitet zu sein, haben wir David Hollaus, unseren Zivilschutzbeauftragten, ins Boot geholt. Gemeinsam mit ihm werden wir ein Sicherheitskonzept erarbeiten und alle notwendigen Maßnahmen beachten und umsetzen. In Kooperation mit dem Zivilschutzverband wurden auch die neu ins Programm aufgenommenen Erste-Hilfe-Kurse organisiert.

Zur Sache

Die AKNÖ unterstützet alle AK-angehörige DienstnehmerInnen mit 50% der Kurskosten bis zu € 120 pro Kalenderjahr. Für Kinderbetreuungsgeldbezieher beträgt die Förderhöhe max. € 170,- und für Mitglieder ab dem 50. Lebensjahr max. € 220,- pro Kalenderjahr.