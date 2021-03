RABENSTEIN. NEU! Saisonkarten erhalten Sie direkt vor der Badesaison im Gemeindeamt. Die Saisonkarten erhalten Sie heuer erstmals ab sofort bis zum tatsächlichen Saisonstart (geplant ist der 22. + 23. Mai 2021 bei Schönwetter) im Gemeindeamt im Bürgerservicebüro. An der Tageskassa sollen in diesem Jahr möglichst wenige Saisonkarten verkauft werden, um unnötige Staus und Wartezeiten im Eingangsbereich zu vermeiden. Wenn Sie ihre gewohnten Kästchen oder Kabinen wie in den letzten Jahren beibehalten möchten, ersuchen wir Sie daher möglichst bald von diesem Angebot Gebrauch zu machen.