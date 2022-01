Es gibt keine Musik oder Gesang, schon gar nicht eine Veranstaltung mit Tanz, oder einfach nur lustig und fröhlich sein, mit Anderen sich zu unterhalten und sich auszutauschen. Auch ein Wirtshausbesuch lohnt sich nicht, um Freunde zu treffen, sie sind nicht da, weil sie Angst haben und wegen der vielen Vorschriften, lieber fern bleiben.

Schaut man zum Fenster hinaus, sind keine Kinder zu sehen, die spielen, laut lachen, einfach ausgelassen sind und herumtollen.

Alles spielt sich in der Wohnung oder Haus ab, wo sie vorm PC sitzen und traurig ihre Freizeit verbringen.

Oftmals in kleinen Wohnungen, wo auch die gesamte Familie den Tag verbringt, mit Home-Office, TV, Radio oder Telefonie, wo es für Kinder laut zu geht. Meist fehlen für Kinder Räume, wo sie sich ungestört zurückziehen können.

Man darf sich nicht wundern, wenn viele Menschen aggressiv und schlecht gelaunt sind.

Diese Situation sollte uns nachdenklich werden lassen. Medienberichte über aggressives Verhalten von Erwachsenen, bringt uns zu folgender Erkenntnis, dass der Spuck alsbald ein Ende haben muss, um wieder zur Normalität von Früher zurück zu kommen.

Ich vermisse die Zeit, von Damals, wo man Feste feiern und ungehindert Freunde treffen durfte. So könnte man noch unendlich Vieles aufzählen, was uns, Jung und Alt, die Pandemie genommen hat.

Früher waren wir glücklich und das Leben war lebenswert, was heute nicht der Fall ist, den keiner weiß, wie und wo es enden wird.