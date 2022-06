Wandern kann man immer, glauben vielleicht viele, aber bei einem Gewitter sollte man auf jeden Fall aufpassen. Dies betrifft uns nicht nur in den Bergen sondern überall wenn man sich im freien bewegt oder aufhält. Blitze sind ein tolles Naturschauspiel, aber dennoch geht von dem schönen Naturphänomen eine Gefahr aus. Auf meinen mehrtagestouren habe ich schon verschiedene Szenarien erlebt, es ist immer eine Herausforderung, aber dennoch liegt die Sicherheit immer an erster Stelle. Wichtig ist, einen sicheren Schutz zu suchen, keine Bäume sondern Freiflächen in einer Hocke. Aber auch am Gipfel ist es besser mindestens 300 Höhenmeter wieder runter zu wandern sofern keine Schutzhütte vorhanden ist. Wichtig bei Wanderungen ist immer das Wetter im Auge zu behalten den so ist man in den Bergen immer auf der sicheren Seite.