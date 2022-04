Die beste Errungenschaft in unserer Gemeinde Kirchberg ist die Bücherzelle am Bahnhof. Wenn man gerne liest ist man hier auch richtig und findet immer etwas Neues oder auch Spannendes. Auch wenn die Technik sich im Punkto Lesen verändert hat ist ein Buch noch immer ein Buch. Der Geruch oder die Dicke des Buches haben etwas für sich, aber auch das Durchforsten der Regale nach tollen und interessanten Büchern. Online fehlt dieses Flair und man muss ja nicht immer mit der Zeit gehen, denn man kann seine Lesefreude mit anderen teilen, indem man das ausgelesene Buch in die Bücherzelle bringt.

Die elektronischen Bücher von verschiedenen Anbietern haben auch seinen Reiz, vor allem wenn man in den Urlaub fliegt, da die Bücher kein Gewicht haben und man mehr als eines mitnehmen kann. Es sind verschiedene Ansichten was man liebt und wie man ein Buch liest, unterm Strich ist ein Buch zu lesen eine schöne Freizeitgestaltung und Ablenkung aus dem Alltag. Aber das Schönste daran, man kann so auch dem schlechten Wetter aus dem Weg gehen.

Bücher die man nicht mehr braucht kann man gerne in der Bücherzelle abgeben, andere erfreuen sich an neuen Lesestoff.