Mit dem 2:2 war man zum Schluss noch gut bedient, denn Neuhofen hatte die besseren Chancen im Finish! Obwohl der Ausgleich erst in der 83.Minute gelang, nach einem Kreuzeck-Treffer war es ein gerechtes Ergebnis. Für die FSG scorte Schrittwieser und Engelscharmüllner jeweils mit dem Führungstreffer. Unsicherheiten im „Defensiv Verbund“ zeigten sich vermehrt, und man war nicht immer „Herr der Lage“ im eigenen Sechszehner. Lange Bälle auf die schnelle Außenspielerin wurde immer wieder brandgefährlich, zum Glück zeigte sich Torfrau Mrskos in blendender Form und ließ einige Male die Heimmannschaft verzweifeln. Im Gegenzug gelang Schrittwieser mit einem Fernschuss der umjubelte Führungstreffer.

Nach der Pause verabsäumten wir es, die Führung auszubauen, denn ein Treffer wäre wohl der Knackpunkt gewesen und Neuhofen wär nicht mehr ins Spiel zurückgekommen. Nach einer Ecke kassierten wir per Kopf das 1:1 und jetzt merkte man die „zweite Luft“ bei den Gastgebern und man witterte jetzt mehr Ertrag. Doch Engelscharmüllner hatte die passende Antwort - mit einem platzierten Schuss ins lange Eck, stellte sie die Führung wieder her. Doch sieben Minuten vor Schluss dann der „Dämpfer“- ein Traumtor der Gastgeber fixierte den Endstand von 2:2.

Fazit: War sicher nicht unsere bestes Spiel, doch das Remis war gerecht - Anfang zweiter Halbzeit war Ogra am Drücker und hätten das Spiel entscheiden können, auf der anderen Seite hatte Neuhofen das bessere Finish und so teilte man sich die Punkte gerecht.

NEUHOFEN/Y. - FSG OBER-GRAFENDORF 2:2 (0:1)

Montag, 18. April 2022, Neuhofen / Ybbs, 50 Zuseher, SR Martin Stöckler

Tore:

0:1 Madlen Schrittwieser (44.)

1:1 Laura Schmitzberger (58.)

1:2 Denise Engelscharmüllner (67.)

2:2 Lea Kössl (79.)

Neuhofen/Y.: D. Bogenreiter - H. Schlögelhofer, A. Katzensteiner, M. Ebner (62. H. Schinninger) - G. Gruber (HZ. K. Birgl), L. Kössl (90. D. Hader) - M. Preining, S. Hönigl - L. Schmitzberger, I. Schmitzberger (73. S. Luger), L. Sandhofer; K. Schlemmer

Trainer: Felix Panzer

FSG Ober-Grafendorf: J. Mrskos, S. Halbmayer (HZ. L. Lorenz), B. Rohrmüller, L. Pfeffer, H. Grumbäck, C. Streyczek, N. Rauchecker, M. Schrittwieser, L. Stocker, S. Vorstandlechner, D. Engelscharmüllner; B. Csergö

Trainer: Christian Mrskos