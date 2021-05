Jeder wünscht sich die Freiheit die wir mal hatten, andere wünschen geimpft zu sein und wieder andere möchten davon nichts mehr hören. Es geht um den Covidvirus und deren folgen. Aber es geht auch um die FFP2 Maske die keiner mehr tragen möchte, wie das freitesten für die Lokale.

Das Verhalten untereinander wird vehement schlechter, es gibt fast kein miteinander, sondern wir spalten uns eher in zwei Lager. Die einen die die Coviderkrankung leugnen, die anderen die sich nichts sehnlicher wünsche wie eine Spritze. Aber was alle gerne haben möchten ist die Äußerung auf freie Meinung und da beginnen die Probleme. Wir möchten die Freiheit, die Freiheit wie früher und das sagen zu wollen was uns am Herzen liegt, nur leider lassen andere, die anderen Meinungen nicht zu weil diese Personengruppe egal ob Befürworter oder Covidgegner andere Meinungen nicht mehr gelten lassen und da kommt es dann auch zu Kraftausdrücken wie in den Sozialen Medien laufend zu lesen sei. Wo hört oder beginnt die Meinungsfreiheit? Wörter die wir immer geschätzt haben, aber heute wenig an Gültigkeit haben da keiner mehr den anderen Recht gibt. Covid hat es uns gezeigt, dass wir uns in zwei Lager spalten und nicht mehr gemeinsam den Weg bestreiten können. Die Zeiten haben sich geändert und da können wir hoffen ob wir auch alles wieder zurückbekommen was wir verloren haben? Es wird nicht einfach sein, aber die unterschiedlichen Meinungen wegen COVID werden uns noch lange begleiten und wenn wir nicht die Notbremse ziehen um toleranter zu sein, dann haben wir verloren.