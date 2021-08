Was ist in letzter Zeit mit unserem Wetter? Regen, starker Regen, Hagel und dazwischen wenn auch wenig etwas Sonnenschein. Vom Gewitter und den Blitzen möchten wir nicht gerade reden, denn diese verbergen eine Gefahr in den Bergen.

Das Wandern ist salonfähig geworden und immer mehr Freizeithungrige laufen auf die Berge ohne sich genaustens vorzubereiten. Entweder haben sie das falsche Schuhwerk oder verlassen sich auf einen Onlineplan der Wanderrouten per Handy. Nur findet man selten in den Bergen auch einen Empfang fürs Internet, wenigstens kann man telefonieren um Hilfe zu organisieren, aber das sollte nicht die Lösung sein. Eine Vorbereitung seiner Wanderrouten ist unverzichtbar und das Wichtigste ist, dass man diese auch körperlich schafft. Viele wissen nicht wann ihre Kraft endet und dass kann in den Bergen verheerend sein, vor allem wenn ein Gewitter auftaucht. Wichtig ist sich immer wieder über das Wetter zu informieren sowie auch für die Route die man plant. Wie viele Höhenmeter, wie lange und wo ist die nächste Schutzhütte. Auch eine Regenjacke und ein Erste Hilfe Set sollten die ständigen Begleiter im Rucksack sein. Wenn man das alles hat, wird es ein Erlebnis von dem man noch tagelang erzählen kann und mit ein paar Schnappschüssen seiner Tour kann man anderen Leuten seine Erlebnisse in den Sozialen Medien oder als Regionaut in den Bezirksblättern besser erzählen. Na dann wünschen wir eine tolle Bergtour.