Am Sonntag ist der Auftakt unserer Mädels zu Hause gegen FSG Schönfeld. Das Spiel wird allerdings in der Sparkassen Arena in Herzogenburg ausgetragen und wir hoffen gleich die ersten drei Punkte einzufahren. Vom Können her haben es die Mädels sicherlich drauf, den Liganeuling ein Bein zu stellen. Die Ballspende kommt dankenderweise von Gerald Schön und der Firma MPH aus Mank ist es zu verdanken, damit die Mädels in den nagelneuen Dressen auflaufen können. Da kann ja nichts mehr schief gehen....