FRANKENFELS. Mit Skiausrüster Atomic hat er seine Zusammenarbeit verlängert, der neue Vertrag läuft bis Saisonende 2023. Auch die Partnerschaft mit Harreither-Gesundes Heizen und Kühlen wurde erneuert und zum privaten Glück kam Ende Mai noch Töchterchen Frida zur Welt. Turbulente Zeiten für den Jungpapa!

Kein Kaderplatz für 2022

Als Anfang Mai die ÖSV Kaderlisten erschienen fehlte wie im letzten Jahr der Name Marc Digruber. Für den Polizeisportler aus Niederösterreich aber kein Problem. „In der aktuellen Weltrangliste bin ich im Slalom auf Platz 37, allein das ist Grund genug, meine Karriere fortzusetzen“, so der 34jährige. „Letztes Jahr hab ich mit Johannes Strolz zusammen trainiert, weil auch er in keinem Kader war. Sein Olympiasieg war natürlich auch für mich motivierend!“ Deswegen und weil er sich top in Form fühlt steckt sich Marc seine Ziele hoch: in der Saison 22/23 möchte er wieder zu den besten Slalomfahrern der Welt gehören.

Töchterchen Frida macht den Winter perfekt: Für Slalomass Marc Digruber könnte die Skiweltcup-Saison schon beginnen, denn alles ist vorbereitet.

Gut ausgerüstet in die Saison

Mit Skifirma Atomic hat sich Marc kürzlich geeinigt, das Salzburger Unternehmen stellt ihm die Slalomski in der nächsten Saison weiterhin zur Verfügung, ebenso wurde die Partnerschaft mit Sponsor Harreither verlängert, dort sorgt der 34 jährige auch für die Karriere danach, aktuell büffelt er in der Harreither-Akademie für sein MBA Studium. Der Abschluss muss allerdings noch warten, das Skitraining geht vor. Dank „Sportland Niederösterreich“ findet er in St. Pölten optimale Bedingungen vor, momentan steht Krafttraining auf dem Plan.

"Alles perfekt"

Auch privat läuft alles perfekt, Ehefrau Jacqueline brachte am 27. Mai Töchterchen Frida zur Welt, nach Sohn Noah ist die Familie jetzt mal komplett. Oder? „Mal sehen…,“ sagt der Frankenfelser, „aber momentan fühlt sich jedenfalls alles perfekt an! Sportlich und privat!“