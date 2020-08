Sportunion Ober-Grafendorf blickt dem neuen Turnjahr positiv entgegen.



OBER-GRAFENDORF (th). Corona machte auch vor der Sportunion Ober-Grafendorf nicht halt. Wir trafen uns mit Thomas Kirchner, Präsident der Sportunion Ober-Grafendorf. "Es war ein turbulentes Jahr für uns. Es sind alle Veranstaltungen, wie der Pielachtalcup und der Triathlon am Ebersdorfer See ausgefallen." Weiter erzählt er, dass sie laut den Behörden agiert hätten. Das Turnen war komplett gestrichen, die Halle war gesperrt. Die Halle musste die Sportunion während der schweren Zeit nicht zahlen und die Einnahmen von den Mitgliedsbeiträgen waren bereits eingezahlt. "Die Mitgliedsbeiträge wurden für das Jahr 2021 auf Grund der Corona Maßnahmen zu ermäßigten Mitgliedsbeiträgen für alle. Dies inkludiert auch Neukunden", so Kirchner. Für das Turnjahr 2020/2021 schickt er voraus: "Auch wir werden uns an die Ampelregelung halten. Je nachdem, wie stark die Infektionen werden, werden wir entsprechend reagieren. Jeder muss seine eigene Turnmatte mitbringen, Desinfektionsmittel werden von uns zur Verfügung gestellt."

Es geht bergauf

Doch nun sieht er der Zukunft positiv entgegen. Ab Juli wird Bewegung im Park angeboten. "Auch das Radfahren im Freien hat sich immer bewehrt", freut er sich. Ganz neu im Programm ab Herbst ist "Piloxing". Das ist ein Mix aus Pilates und Boxen. Gute Nachrichten gibt es auch bezüglich der Sportveranstaltungen: So findet der 36. Triathlon fix am 8. Mai 2021 statt.

Zur Sache

Das aktuelle Programm für das neue Turnjahr und weitere Informationen finden Sie unter obergrafendorf.sportunion.at.

Thomas Kirchner im Interview: Die Sportunion startet ins neue Turnjahr