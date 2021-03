Wie überwindet man seinen inneren Schweinehund, und wie gehe ich als Anfänger das Training richtig an?

PIELACHTAL. "Viele Menschen sind durch die Corona-Pandemie, Homeoffice oder ihrer Arbeitslosigkeit, ausdauermäßig, an der frischen Luft, gesünder unterwegs", erklärt Alexandra Kummer, Obfrau der Sportunion Haunoldstein. Das Kraft-, Koordinations- und Gleichgewichtstraining in der Gruppe fehle sehr.



"Die andere Seite kann und konnte sich leider seit der Pandemie alleine nicht aufraffen, und die Corona-Kilos sind merkbar"

, so Kummer weiter. Doch wie überwindet man den inneren Schweinehund?



"Schnapp' dir jemanden und spaziere, wandere oder mach' einen netten Ausflug mit dem Fahrrad"

, empfiehlt Kummer. Außerdem solle man sich ein realistisches Ziel festlegen, welches man erreichen möchte. Dieser Meinung ist auch Personal Trainer Matthias Leichtfried. Der in Ober-Grafendorf lebende Lilienfelder weiß:



"Die Zielsetzung ist sehr wichtig. Am besten trägt man sich seine Trainingszeiten in einen Kalender ein."

Durch die Glückshormone, die bei Bewegung ausgeschüttet werden, fühle man sich automatisch besser.

Tipps für Anfänger

"Für Anfänger sind zwei bis drei Trainingseinheiten in der Woche am sinnvollsten", wissen Kummer und Leichtfried. Das wichtigste bei jeder Übung ist, diese ruhig und kontrolliert auszuführen. "Es ist sinnvoll sich von einem Profi beraten zu lassen. Youtube oder Instagram sind nicht unbedingt hilfreich", weiß Leichtfried. "Die größten Anfängerfehler sind die falsche Technik, Selbstüberschätzung, die Ernährung, Schlaf und Regeneration. Richtiges Training ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren", so der Ober-Grafendorfer. "Für einen Muskelaufbau muss ich regelmäßig trainieren, und für einen leichten Kalorienüberschuss sorgen. Abnehmen ist ohne Training auch möglich, indem ich die Kalorien reduziere", erklärt Leichtfried. "Für mich gibt es kein schlechtes Wetter", erzählt die Haunoldsteinerin. Durch zügige Spaziergänge, schöne Wanderungen und Radfahren, trainiert sie ihre Ausdauer. "Beim Krafttraining fehlt mir jedoch auch die Gruppe, hier motiviert mich sehr oft meine Tochter", so Kummer weiter. Sie trinkt ausreichend Flüssigkeit, wie Wasser, ungesüßte Tees, wie auch aufgespritzte Fruchtsäfte. Außerdem: "Ich versuche mich gesund und abwechslungsreich zu ernähren, Süßes zu reduzieren, was mir oft nicht leicht fällt. Das mache ich aber wieder mit kontinuierlichen Bewegungseinheiten wett."