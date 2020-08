„Wir kämpfen weiter“ - Trotz der Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Hochwasser in Groß Sierning, findet die Hausmesse von Sieder Innenleben statt — Firmenübergabe markiert gleichzeitig den Neustart.

GROßSIERNING. „Einfach unglaublich und schlimm“, beschreibt Herbert Sieder, Gründer von Sieder Innenleben in Groß Sierning die letzte Woche. Dabei war alles ganz anders geplant:



„Vor kurzem habe ich den Betrieb an meine beiden Söhne, Edgar und Peter übergeben. Bei unserer Hausmesse wollten wir das mit unseren Kunden und Freunden in unserem Geschäft feiern und hinter die Kulissen blicken lassen.“

Findet anders als geplant statt

Die Hausmesse wird trotzdem am 4. und 5. September (Fr 9 bis 18; SA 9 bis 12 Uhr) stattfinden. „Nur eben anders als geplant. Wir haben Container organisiert, da unsere Betriebsstätte derzeit entfeuchtet und wieder auf Vordermann gebracht werden muss“, erklären die beiden neuen Chefs, „Wir lassen uns aber nicht unterkriegen, gemeinsam werden wir auch das als Familienbetrieb schaffen. Die Hausmesse ist ein Zeichen, damit auch unsere Kunden wissen, es geht weiter. Zum Beispiel starten wir auch wieder mit einem eingeschränkten Verkauf unserer sehr beliebten Handarbeits-Produkte. “

Für die Zukunft versprechen Edgar und Peter Sieder, die über 40-jährige Firmenphilosophie des Vaters weiter zu verfolgen. Die Stärke des Tapezierer-Meisterbetriebs sei die Flexibilität – vor allem der Mitarbeiter, die zur Hälfte Familienmitglieder sind und die sich immer auf die sich ändernden Kundenwünsche einstellen.

Peter, Herbert und Edgar Sieder freuen sich auf die Hausmesse

Foto: Sieder Innenleben

„Wir haben mit einem fast gleichen Anteil an Privat- und Großkunden eine gesunde Mischung“, so Edgar und Peter. Der Kundenstock reicht weit über die NÖ-Landesgrenzen hinaus – selbst in Kärnten oder Russland findet man Sieder-Produkte und auch am Flughafen Wien sowie in der AMS Zentrale in der Bundeshauptstadt entstammen die Polsterungen der Groß Sierninger Werkstatt.

www.sieder-innenleben.at