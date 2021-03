Es ist soweit: Dem Einkauf beim neuen Eurospar in Ober-Grafendorf steht nichts mehr im Weg.



OBER-GRAFENDORF. "Es freut mich, dass wir als Marktgemeinde Ober-Grafendorf jetzt so ein Angebot haben. Wir haben mit dieser Filiale stark dazu gewonnen", so Ortschef Rainer Handlfinger.

Fahr nicht fort, kauf im Ort

Er hofft, dass in Zukunft die Leute nicht mehr so oft nach St. Pölten Einkaufen fahren müssen, da man die Produkte, die man zum täglichen Leben braucht, hier in Ober-Grafendorf erhält. "Was mich besonders freut ist, dass die Firma Spar sehr viel auf Regionalität und erneuerbare Energie hält. Am Dach gibt es Photovoltaik, vorne kann man sein Elektroauto auftanken, direkt vor dem Eingang sind die Radabstellplätze situiert, Bäume wurden zwischen den Parkplätzen gepflanzt. Die Firma Spar hat hier nachhaltig gedacht." Der neue Eurospar verfügt über eine Verkaufsfläche von 1.175 Quadratmeter. Auch die Mitarbeiteranzahl ist von 22 auf 32 gestiegen. Besonders erfreulich: Es werden aktuell vier Lehrlinge ausgebildet. Erwähnenswert ist auch, dass der Energieverbrauch im Vergleich zum "alten Spar" von 426.000 auf rund 358.000 KWh pro Jahr gesenkt werden kann. Außerdem kann man in den Regalen einige Pielachtaler Produkte finden. Auch die Parkplätze konnten von 96 auf 105 erhöht werden.

Spendenübergabe

Bei der Eröffnung überreichte Spar-Geschäftsführer Alois Huber der Feuerwehr Ober-Grafendorf, dem Roten Kreuz Ober-Grafendorf und dem Verein Hoffnung jeweils 1.000 Euro.

