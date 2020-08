Statt dem jährlichen Dirndlkirtag gibt es heuer die Dirndltaler Erlebniswochen.

REGION/PIELACHTAL (th). Der Dirndlkirtag gilt mit bis zu 18.000 Besuchern als eine der größten Veranstaltungen im Mostviertel. Doch coronabedingt musste dieser leider heuer abgesagt werden. Damit die Dirndltal-Fans trotzdem auf ihre Kosten kommen, haben sich Dirndlkönigin Sandra Schweiger vom Mostviertel Tourismus und Cornelia Janker vom Regionalbüro etwas Tolles einfallen lassen: Die Dirndltaler Erlebniswochen.

Darum geht's

Für die Wirtschaftstreibenden und Vereine ist der Ausfall des Dirndlkirtags ein großer Verlust. "Deswegen sollen die Erlebniswochen eine Plattform für Gastro, Künstler, Vereine und vielem mehr sein. Es ist eine Möglichkeit trotzdem Gäste und Touristen ins Tal zu holen", freuen sich die Organisatorinnen Sandra Schweiger und Cornelia Janker. Das Ziel ist, dass von 4. bis 27. September jeden Tag etwas geboten wird. Bis dato sind bereits 120 unterschiedliche Veranstaltungen geplant. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Ausflugsziele, Führungen und alles, was mit Natur, Genuss und Abenteuer im Dirndltal zu tun hat. "Wir sind stolz darauf, dass wir das alles in so kurzer Zeit geschafft haben", so die Pielachtalerinnen. Binnen zwei Monaten haben sie die Dirndltaler Erlebniswochen auf die Beine gestellt. Sie betonen auch die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden. "Sollten die Erlebniswochen gut bei den Leuten ankommen, werden sie ab dem nächsten Jahr immer im September stattfinden. Der Dirndlkirtag soll dann der Höhepunkt der Veranstaltungen sein", erklären Schweiger und Janker.

Anreise

Wie beim Dirndlkirtag ist auch die NÖVOG mit der Himmelstreppe ein Kooperationspartner und Anbieter von Erlebnissen. "Hier werden Wanderungen, der Dirndlthemenzug, der Ötscherbär und Betriebsführungen angeboten", so Schweiger.

Zur Sache

Die Dirndltaler Erlebniswochen finden von 4. bis 27. September statt. Bei einigen Veranstaltungen wird um Voranmeldung gebeten. Alle Infos zu den Erlebniswochen finden Sie unter www.pielachtal.mostviertel.at/dirndltaler-erlebniswochen