Bunter September im Pielachtal.

PIELACHTAL (pa). Am Freitag fiel der Startschuss zu den Dirndltaler Erlebniswochen. Gleich zu Beginn der Veranstaltungsreihe wurden in Ober-Grafendorf, Rabenstein, Kirchberg, Frankenfels und Schwarzenbach zahlreiche Gäste begrüßt.

Vielfalt

Bereits am ersten Wochenende überzeugte das vielfältige Angebot der Dirndltaler Erlebniswochen bisher viele Besucher in der Region: Vom Dirndltaler Wochenmarkt über Betriebsführungen in der Dirndlmanufaktur von Familie Fuxsteiner bis zu geführten Wanderungen in Schwarzenbach an der Pielach wurde das neue Angebot sehr gut angenommen.

Begeistert zeigten sich auch die Mitveranstalter der Gemeinden bei der gemeinsamen Führung durch das Betriebszentrum der Niederösterreich Bahnen in Laubenbachmühle:



„Die Dirndltaler Erlebniswochen stellen eine ideale Möglichkeit dar, um das facettenreiche Angebot des Pielachtals kennenzulernen. Die Kooperation mit der Mariazellerbahn ermöglicht zudem eine umweltfreundliche und autofreie Anreise zu den einzelnen Programmhöhepunkten“

, erklärt Andreas Purt, Geschäftsführer von Mostviertel Tourismus. „Dank des hervorragenden Engagements der vielen Partnerbetriebe des Pielachtals können wir den ganzen September hindurch ein großartiges Programm mit über 120 Veranstaltungen anbieten“, ergänzt Purt stolz.

In den nächsten Wochen wird das Programm der Erlebniswochen fortgesetzt. Weitere Höhepunkte der Dirndltaler Erlebniswochen, die bis einschließlich 27. September andauern, sind unter anderem die Dirndlerntewanderungen (12., 13. und 19. September), die Kräuterwanderungen (11., 12., 18. und 19. September) sowie zahlreiche weitere Veranstaltungen, welche unter pielachtal.info tagesaktuell abrufbar sind.