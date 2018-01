Bolleros-Clubbing Wilder Westen - Country night

AT

Mainburg 8, 3202 Mainburg AT

Aufriss, Mainburg 8, 3202 Mainburg AT

Bolleros-Clubbing geht weiter!!

Diesmal unter dem Motto Wilder Westen - Country night !!!

Ab sofort gibt es auch einige Cocktails!!!

Gespielt werden Schlager, Boogies, Oldies, Linedance, usw.

Musikwünsche werden gerne entgegengenommen und soweit möglich auch sehr gerne erfüllt.

Zieht wieder eure Tanzschuhe an und bringt gut Laune mit. Für gute Musik und tolle Stimmung wird gesorgt.

Getanzt wird im First Floor Aufriss Mainburg. Wir freuen uns auf euer Kommen.

-) Sitzplätze

-) Bar

-) Tanzfläche

-) Raucher- und Nichtraucherbereich

Vorankündigung:

nächstes Bolleros-Clubbing am 27.01.2018