Wegweiser für ein problemfreies Leben

Club Lebens Jkreisspirituell lebenWegweiser für ein problemfreies LebenFriedvoll – Glücklich - ErfüllendUnmöglich? Natürlich ist das möglich! Und wie schön ein solches Leben ist! Beachte einige Regeln wie z. B. Bewusstheit in den Moment bringen und das Leben wird sehr sehr friedvoll und schön. Versuche es. Das ist es wert! Es ist schließlich dein Leben.Tages-Seminar: Samstag, 6. Mai 2017Beginn: Sa: 9.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr,im Hotel Steinschalerhof, Fam.Weiss,Tel.02722/2281Ort: 3203 Rabenstein/Pielach, Warth 20Im Pielachtal an der Mariazellerbahn,zwischen Rabenstein u. 3204 Kirchberg/P. an der B39

Anmeldung: Monika Kollermann 3204 KirchbergMobil: 0676/560 21 66Hinweis: Seminar auf freiwilliger Spendenbasis.Referent: Hannes Wallner, Ellmau„Club Lebenskreis“Kein Anmeldeschluss. Bitte trotzdem früh genug anmelden!Es gibt immer nur ein Problem:Deine Gedanken in diesem Moment.