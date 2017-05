Eine Hommage an Udo Jürgens

10.05.2017, 15:32 Uhr

Wie hat Udo Jürgens' Musik das Leben der Pielachtaler beeinflusst?

OBER-GRAFENDORF (kf). Seit Jahrzehnten begeistern die Lieder von Udo Jürgens generationenübergreifend Menschen auf der ganzen Welt. Auch heute erfreuen sich seine Fans noch gerne an seiner Musik.verbindet mit dem Lied "Griechischer Wein" schöne und lustige Jugenderlebnisse.meinte: "Seine Musik hat mein Leben stark beeinflusst. Als echter Fan war ich bereits auf ca. zehn Konzerten."schätzt vor allem die Tiefsinnigkeit der Songtexte. Auchwurde ihr Leben lang von den Melodien begleitet: "Von Jürgens gibt es für jede Lebenssituation ein passendes Lied." Am 21. April waren sowohl die Evergreens, als auch die zeitkritischen Lieder des verstorbenen Musikers in der Pielachtalhalle zu hören, als der Allround-Entertainereine Hommage mit all den Superhits an Udo Jürgens gab.