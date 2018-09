40 Jahre Hans’n-Hütte in Schwarzenbach an der Pielach

19.09.2018, 11:51 Uhr

1976 wurde der erste Schilift von Johann Enne gekauft. Die erste Schisaison war 1977/78, also vor 40 Jahren. Damals stand nur eine Garage am Waldrand. Als bekannt wurde, dass beim Stoa-Hauns eine Schihütte und ein Schilift stand, wurde aufgrund des großen Andrangs der erste Schilift zu klein, also wurde 1981 ein größerer Lift gekauft und aufgestellt. 1985 war auch die Hütte für die vielen Schifahrer zu klein und eine größere Holzhütte wurde unter der Hilfe vom Sportverein Schwarzenbach und vielen Helfern der Umgebung gebaut, geplant von Gruber Johann. Beim Bau der Hütte waren mitunter sieben „Hansen“ beteiligt, daher wurde der Name „Hans'n-Hütte“ geboren. 1912 wurde die Hütte durch einen Brand vollständig vernichtet und eine neue, größere Hütte wurde diesmal mit Hilfe der Jägerschaft von Schwarzenbach unter der Führung von Stupphann Johann aufgebaut. Heuer hat alles geklappt, das Wetter und alle Termine passten und somit konnte das lang geplante Fest über die Bühne gehen.Der Besitzer Johann Enne bedankte sich in seiner emotionellen Ansprache bei allen Helfern und Hermann Gonaus brachte in seiner bekannten Versform nochmals die Ereignisse der Hansn-Hütte allen Gästen in Erinnerung.Bilder der Feierlichkeiten gibt es auf: https://www.flickr.com/photos/ghadinger/albums/721... und ein Video auf: https://vimeo.com/290554482