Auszeichnung für Hafnerbach

15.09.2018, 15:42 Uhr

Nach fast zwei Jahren intensiver Arbeit war es so weit. Im Rahmen des niederösterreichischen Energie - und Umweltgemeindetages am 14. 09.2018 wurde die Gemeinde Hafnerbach für ihre Bemühungen im nachhaltigen Umgang mit Energie und dem damit verbundenen Beitrag zum Umweltschutz ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen des sogenannten E5-Programmes, welches Gemeinden dabei unterstützt, energieeffizient zu arbeiten und damit zum Klimaschutz beizutragen. Die gesetzten Maßnahmen sollen nachhaltig sein und deren Wirksamkeit wird laufend evaluiert. Hafnerbach war eine von 3 Gemeinden welche gleich 4 E aus den Händen von Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Elisabeth Köstingern und Landeshauptfrau-Stellvertzreter Dr. Pernkopf in Empfang nehmen konnten. Das nächste Ziel des Projektteams der Marktgemeinde Hafnerbach ist natürlich noch das Erreichen des fünften E. Dazu bedarf es aber noch einiger Anstrengungen und auch der Mithilfe der Bevölkerung. Aber mit bewährter Unterstützung des Projektbetreuers der niederösterreichsichen Energie- und Umweltargentur (EnU), DI Preinknoll, wird auch dieses Ziel erreicht werden.

Der Energie- und Umweltgemeindetag fand diesmal in Zwentendorf statt, dies als Erinnerung, dass sich die Österreicher vor 40 Jahren in weiser Voraussicht gegen den Atomstrom entschieden haben.