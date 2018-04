Damals und Heute: Marktplatz in Rabenstein

25.04.2018, 00:00 Uhr

Die Bilder zeigen

den Marktplatz damals, im Jahr 1912, und heute in Rabenstein an der Pielach. Rabenstein liegt an der Bundesstraße 39, diese verbindet den Ort mit St. Pölten und Mariazell. Die Marktgemeinde befindet sich auf einer Seehöhe von 344 bis 849 Meter.