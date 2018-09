24.09.2018, 10:43 Uhr

In Rabenstein gehen die Arbeiten voran.

RABENSTEIN (PA). In der 38. Kalenderwoche wurden die Schalungsarbeiten für das Brückentragwerk mit sogenannten Doka-Platten vorgenommen. Begonnen am Montag, überspannte das "Gelb" bereits am Donnerstag die Pielach im gesamten Abflussprofil.