"Gedächtnisverlust bis Spital"

18.09.2018, 20:08 Uhr

Beim zweiten Teil unserer "So schön ist Liebe" -Serie geht es um das erste Mal: Bei wem ging es wie zur Sache?

Zur Sache

PIELACHTAL (th). Es gibt viele erste Male: Das erste Mal Autofahren, das erste Mal Fliegen, das erste Mal Verreisen. Doch das eine "erste Mal" ist etwas Besonderes - oder auch nicht? Die Bezirksblätter wollten von den Pielachtalern wissen, wie es beim ersten Mal zur Sache ging. Eines ist klar: Die eine Hälfte der Dirndltaler ist eher verschlossen bei dem Thema, die andere sehr offen. So hörten wir lustige Geschichten über Hoppalas, Pannen oder Romantisches, wo die erste große Liebe 20 Jahre später wieder neu entflammte. Andere wiederum meinten sie hätten es "verdrängt", "so besonders war es nicht" oder "kann denn das erste Mal wirklich toll sein?". Viele wollten zu dem Thema nichts erzählen, aus Angst, der jetzige Partner oder die Partnerin könne damit ein Problem haben. Eva W. aus Prinzersdorf erzählt: "Ich war damals 16 Jahre alt, aber es war nicht spektakulär. Wir sind mit dem Fahrrad zu ihm gefahren. Er hatte daheim sturmfrei und dort passierte es dann. Ganz brav und mit Kondom." Peter W. hingegen hat von seinem ersten Mal keinerlei Erinnerungen: "Ich weiß bis heute nicht wie es war und ob es überhaupt war." Als er sich nach einer sehr flüssigen Nacht ansah, fielen ihm die Knutschflecken am ganzen Körper auf. Ober-Grafendorferin Maria K. erzählt: "Mein erstes Mal werde ich nie vergessen. Das war ja wirklich sensationell. Aber nicht wegen der Sache ansich. Ich war damals 16 Jahre alt. Meine erste große Liebe lernte ich im Zug kennen. Nach mehrmaligen Treffen, stellte uns eine Freundin ihre Wohnung zur Verfügung um etwas Zeit zu zweit verbringen zu können. Er war schon 19 und hatte bereits sexuelle Erfahrungen mit einer älteren Frau gemacht. Dann passierte "Es". Es war schnell vorbei. Mein Höhepunkt war eher der nächste Tag: Ich musste im Spital behandelt werden, da ich mich anscheinend untenrum stark verletzt hatte. Die Details erspare ich euch lieber. Von dem her ein erstes Mal, an das sich sogar meine Eltern und mein damaliger Freund bis heute noch erinnern können." Die Beziehung hielt noch eine Weile, ging dann aber bald auseinander. Maria K. hat dadurch aber keinen negativen Schaden genommen. "Ja, das war ein arges Erlebnis. Wer landet denn schon beim ersten Mal im Spital? Aber ich habe dadurch keine Folgeschäden erlitten - und sexuell schon gar nicht", ergänzt sie lachend.Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an. Fotos sind natürlich erwünscht – am besten aktuelle und auch welche von anno dazumal.