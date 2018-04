Gelungenes Projekt wurde mit Eröffnungsfest gefeiert

26.04.2018, 20:03 Uhr

Historischer Schritteweg und drei Laufstrecken in Prinzersdorf eröffnet

PRINZERSDORF (pa). Bei herrlichem Frühsommerwetter fand das Eröffnungsfest am 21. April am Hauptplatz mit Enthüllung der Schautafeln statt. Bürgermeister Rudi Schütz konnte viele Interessierte begrüßen, unter anderem auch Frau Scholze-Simmel, Geschäftsführerin von der LEADER–Region Mostviertel Mitte. Der Bürgermeister brachte seine Freude über die gelungenen Projekte zum Ausdruck und bedankte sich bei den Beteiligten für deren Umsetzung. Der neue 5,5km lange Schritteweg zeigt auf Schautafeln vieles rund um das Thema Seinerzeit und ist für Jung und Alt geeignet. Ein besonderes Highlight ist eine Panoramatafel am Höhenweg. Bei der Begehung konnten sich die Interessierten über die Historie informieren. Die Sportlichen, darunter auch viele Kinder der Neuen Mittelschule Prinzersdorf, nutzten den Gleichzeitigkeitslauf - Wettbewerb. Das Projekt Historischer Schritteweg wird von der LEADER-Region mit 80% gefördert.