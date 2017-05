Mostheuriger der Familie Tuder bot "Hofjause" in Frankenfels

10.05.2017, 11:01 Uhr

Im Pielachtal wurde die Hofjause im Bergbauernmuseum Hausstein abgehalten.

FRANKENFELS (red). Großen Anklang fand die Aktion "Hofjause", die der NÖ Bauernbund in Kooperation mit Buschenschenken und Heurigenbetrieben kürzlich abhielt. Mit Brot und Gebäck, Fleisch, Wurst, Schinken, Most und Edelbränden wurden die Gäste verwöhnt. Im Pielachtal wurde die Hofjause im Bergbauernmuseum und Mostheurigen Hausstein der Familie Tuder abgehalten. Die Konsumenten schätzen immer mehr die Qualität und Regionalität der Produkte. Mit dieser Aktion will der Bauernbund auch am '"Tag der Arbeit" die täglichen Leistungen der Bäuerinnen und Bauern an 365 Tagen im Jahr für die Gesellschaft hervorheben. Rund 5.000 bäuerliche Direktvermarkter in NÖ sorgen dafür, dass die Transportwege für Lebensmittel kurz gehalten werden und die Wertschöpfung in der Region bleibt.