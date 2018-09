PIELACHTAL: Vorbeugender Hochwasserschutz hat hohen Stellenwert

24.09.2018, 10:55 Uhr

Gemeinden entscheiden sich für digitale Pegel-Messstationen entlang der Pielach.

Messpegel-Schulung

PIELACHTAL (pa). Von den insgesamt 19 Verbandsgemeinden haben 5 Kommunen das Angebot genutzt und sich für die Installierung von digitalen Pegel-Messstationen entlang dem Pielach-Fluss entschieden. "Die zur Gänze vom Pielach-Wasserverband vorfinanzierten Anschaffungskosten wurden von diesem zur Hälfte bezuschusst. Die beteiligten Gemeinden haben lediglich bei Projektabrechnung ergänzend zu ihrem 50 %igen Gemeindeanteil die vollen Kosten für die Installierung zu tragen, informiert Obmann Gottfried Auer über den präventiven Hochwasserschutz-Beitrag bzw. dem diesbezüglichen gefassten Verbandsbeschluss.Auer GottfriedNachdem zwischenzeitlich die Messstationen in Frankenfels (Natters), Rabenstein an der Pielach (hier im Bild die Lagl-Brücke im Ortsteil Warth), Weinburg, Hafnerbach und Haunoldstein installiert wurden, fand am 21. September 2018 im Rabensteiner Gemeindeamt eine Administratoren-Schulung statt, an der Arthur Vorderbrunner und Werner Swatek aus Frankenfels, Vize-Bürgermeister Michael Strasser aus Weinburg sowie Kurt Gronister und Roman Braunsteiner aus der Gemeinde Rabenstein teilgenommen haben. Durch Bernhard Maier vom Microtronics-Team wurden Wasserverbandsobmann Gottfried Auer und die Schulungsteilnehmer mit den Bedienungsfunktionen der Pegel-Software vertraut gemacht."Durch die Anbringung dieser digitalen Meßpegel wurden zusätzliche Informationsquellen zu den bereits vorhandenen staatlichen Pegeln (Loich und Hofstetten-Grünau) geschaffen werden.

"Der größte Vorteil ist die objektive Information über das tatsächliche Bedrohungsbild vor Ort. Dieses Monitoring ermöglicht durch die ständige Verfügbarkeit einen deutlichen Zeitgewinn im Ernstfall. Dadurch können Einsatzkräfte sparsamer eingesetzt und Vorbereitungen früher eingeleitet werden", ist Wasserverbandsobmann Gottfried Auer überzeugt.