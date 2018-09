Polizei: Wichtige Infos für Dirndlkirtag

22.09.2018, 17:39 Uhr

Schon im Vorfeld möchte die Polizei Ober-Grafendorf den Besucher des Kirtages Tipps gegen Einbruch und Diebstähle geben.

Taschendiebstähle

Bewahren Sie Ihre Geldbörse in vorderen Hosen- oder in Innentaschen auf.

Lassen Sie im Gedränge besondere Vorsicht walten.

Verteilen Sie Ihre Wertsachen auf mehrere Taschen.

Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite.

Lassen Sie Ihre Handtasche in Lokalen, Geschäften oder Marktständen nie unbeaufsichtigt stehen.

Einbrüche in abgestellte Kraftfahrzeuge

OBER-GRAFENDORF. Die Polizei Ober-Grafendorf möchte sich im Vorfeld des in der Marktgemeinde Ober-Grafendorf stattfindenden Dirndlkirtags mit einigen Informationen an Sie wenden:Großveranstaltungen, bei denen viele Menschen unterwegs sind bzw. an Örtlichkeiten, wo Gedränge herrscht, finden Taschendiebe ein reiches Betätigungsfeld. Daher beachten Sie folgende Punkte:Veranstaltungen, bei denen eine große Anzahl von Fahrzeugen auf Parkflächen abgestellt ist, eignen sich, Autoeinbrecher anzuziehen.Daher beachten Sie folgende Punkte:

Sperren Sie Ihr Fahrzeug, auch bei kurzfristigem Verlassen, immer ab.

Das Auto ist kein Tresor! Dies gilt natürlich auch für den Kofferraum Ihres Fahrzeuges.

Lassen Sie daher keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen.

Bitte beachten

Dirndlkirtag – Anreise

Ausgewiesene Parkflächen

Umleitungsstrecke

Bitte bedenken Sie, dass diese Tipps als reine Vorbeugungsmaßnahmen zu verstehen sind! Der Polizei Ober-Grafendorf liegen derzeit keinerlei Meldungen vor, die auf beabsichtigte strafbare Handlungen in der geschilderten Form hinweisen würden.Bedenken Sie, dass Ihnen die Wahl eines öffentlichen Verkehrsmittels (z.B. Himmelstreppe) eine stressfreie Anreise nach Ober-Grafendorf ermöglicht. Nähere Informationen hierzu bzw. Fahrzeiten finden Sie unter: gemeinde.ober-grafendorf.at/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/fahrplanleporello.pdfPkw-Anreise aus Richtung St. Pölten bzw. aus dem Pielachtal über die Bundesstraße 39:Parkflächen für bis zu 1700 Fahrzeuge befinden sich auf einer Wiese beim Schloss Fridau (Einfahrt über die „Alte Bundesstraße“ – siehe Hinweisschilder bzw. Ordnerdienst)100 Parkplätze befinden sich beim SPAR Markt Ober-Grafendorf (nur Sonntag möglich).70 Parkplätze befinden sich beim PENNY Markt Ober-Grafendorf (nur Sonntag möglic).Eine begrenzte Anzahl von so genannten Behindertenparkplätzen befindet sich in der Adolf-Wimmer-Straße (Zufahrt nur von der B39 über die B29/Pielachbrücke möglich).Da sich das Veranstaltungsgelände gänzlich im Bereich der Ortsdurchfahrt von Ober-Grafendorf (Bundesstraße 29/Hauptstraße) befindet, wird der gesamte Verkehr umgeleitet.Nähere Informationen bzw. einen Streckenplan finden Sie auf der Homepage der Marktgemeinde Ober-Grafendorf bzw. im Gemeindebrief, welcher an alle Umlandgemeinden ergangen ist.LKW über 7,5 t Gesamtgewicht werden großräumig umgeleitet (Beschilderung vorhanden).Bedenken Sie bitte, dass die Umleitungsstrecke für den Fließverkehr freibleiben muss! Um dies zu gewährleisten, wurden Halteverbote verordnet, die von der Polizei rigoros überwacht werden. Übertretungen, die zu Behinderungen auf der Umleitungsstrecke führen, werden ohne Ausnahme zur Anzeige gebracht. Des Weiteren steht ein Abschleppunternehmen für die Entfernung widerrechtlich geparkter Fahrzeuge zur Verfügung.