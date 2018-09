RABENSTEIN: Am Pielachufer tut sich einiges!

15.09.2018, 13:23 Uhr

Auch die Kindergartenkinder verfolgen den Baufortschritt der Pielachbrücke.

RABENSTEIN (pa). Mit großem Interesse verfolgen auchdie Rabensteiner Kindergartenkinder fast täglich den Baufortschritt der neuen Pielach-Brücke. Am Vormittag des 13. September wurden die Unterzug-Träger für das Tragwerkgerüst geliefert, tags darauf waren sämtliche I-Träger in ihrer vorgesehenen Position.Entsprechend einer Auflage der Wasserrechtsbehörde bei der Ausstellung des Bewilligungsbescheides, wurde fristgerecht noch vor dem Ende der 37. Kalenderwoche der "Baustellen-Damm" entfernt. Dies deshalb, weil in der sogenannten "fließenden Welle" nur außerhalb der Laich- und Entwicklungszeit, der in der Pielach vorkommenden Leitfischarten (Huchen, Bach- und Regenbogenforelle sowie Äsche, Edelritze und Koppe), d.h. zwischen 1. Juni und 15. September vorgenommen werden dürfen."Der Mittelpfeiler in der Flussmitte wurde nur zu Hälfte abgetragen und dient nun während der Bauzeit als Auflager für die Schalung des neuen Brückentragwerkes", informierte unser Bürgermeister Ing. Kurt Wittmann den Sparkasse-Regionaldirektor Adi Landerl bei einem Lokalaugenschein am 14. September 2018 über den "vorübergehenden" Verbleib des Brückenpfeilers in Gerinne.Paralell zu den Herstellungsarbeiten der neuen Bahnhof-Brücke laufen derzeit auch die Maßnahmen für die Umverteilung aller Stromversorgungsleitungen vom alten "Trafo-Turm" in den neuen EVN-Container auf Hochtouren.