Rabenstein: Bewegungsfest

24.09.2018, 10:49 Uhr

17 Stationen durften die Volksschulkinder absolvieren.

RABENSTEIN (PA). Am 19. September fand in der Rabensteiner Volksschule ein "Bewegungsfest" statt, bei dem es insgesamt 17 Stationen gab. An einer dieser Stationen gab es eine "gesunde Jause" von Helga Pirgmaier, welche namens „Tut gut“-Aktion für alle Kinder köstliche Brote vorbereitete. Claudia Flieger unterstützte das Bewegungsfest mit Material und zahlreichen tollen Vorschlägen. Der Vormittag war für die Volksschulkinder etwas ganz Besonderes und hat ihnen riesen Spaß bereitet. "Wir sind sehr stolz darauf, dass die SchülerInnen und LehrerInnen unserer Volksschule Rabenstein und Tradigist so toll miteinander harmonieren", freut sich Anneliese Brandner in ihrer Funktion als neue VS-Direktorin über das "bewegte" Fest. Zum Abschluss des Festes tanzten alle zusammen einen „Sirtaki“ der in der Station „Tanz“ eingeübt wurde.