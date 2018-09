Regionale Paartherapeutin klärt vier Beziehungsfragen

12.09.2018, 07:12 Uhr

Die meisten Menschen streben aufgrund einer romantischen Vorstellung, nach durchgehender Harmonie in einer Partnerschaft. In Wahrheit braucht es aber auch den Konflikt, damit man miteinander wächst.

Es gibt Paare, die führen ohne Begleitung eine wunderbare Beziehung. In jeder Paarbeziehung kommt es jedoch irgendwann im Leben einmal zu Schwierigkeiten. Dann stellt sich die Frage, ob man miteinander die Ressourcen hat, um einen guten Umgang miteinander zu finden, oder ob man es alleine nicht schafft. In diesem Fall macht es Sinn, eine Paarberatung aufzusuchen. Laut meiner Erfahrung schaffen die, die die Beziehung wirklich retten wollen, das auch.Zeit zu Zweit ist das Um und Auf. Kommunikation ist ein zentraler Aspekt in einer Beziehung, ob positiv oder negativ. Positive Kommunikation kann man auch lernen.Man sollte auf jeden Fall regelmäßig miteinander Qualitätszeit verbringen, bei der beide Spaß zusammen haben. Das heißt nicht unbedingt große Unternehmungen, sondern kann sich auch einmal um einen gemütlichen, romantischen Abend auf der Couch handeln.