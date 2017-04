Steig ein: Handy weg vom Steuer

28.04.2017, 16:35 Uhr

Kommentar

Wir setzen uns jeden Tag in unser Auto und fahren wie selbstverständlich an unseren Zielort ohne groß darüber nachzudenken. Doch der kleinste Fehler, ein nur kurzer Moment der Ablenkung könnte verheerende Folgen für uns und unsere Mitmenschen haben. Als ehemaliger Lokführer habe ich schon manch brenzlige Situation an Eisenbahnkreuzungen erlebt, bei denen Autofahrer nur um Haaresbreite an einem schweren Unfall vorbeigegangen sind, da sie unachtsam waren. Sei es das Telefon, das ununterbrochen an unserem Ohr klebt oder die laute Musik, die unseren Gehörsinn für die Verkehrsgeräusche trübt. Wir achten auf unsere Ernährung, betreiben Sport und versuchen einen gesunden Lebensstil anzustreben, sind uns jedoch nicht bewusst, wenn wir mit Tempo 100 über die Landstraße fahren, dass dies unsere letzte Fahrt sein könnte. In diesem Sinne: Fahren Sie bewusster und denken Sie daran, welche Auswirkungen Unachtsamkeit mit sich ziehen kann.