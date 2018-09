Tatort Jugend: 42 Stunden Projektmarathon

18.09.2018, 20:11 Uhr

Die Landjugend Kirchberg präsentierte das Ergebnis.

KIRCHBERG AN DER PIELACH. Im Zuge des heurigen Projektmarathon der Landjugend Kirchberg wurde am Sonntag - nach arbeitsreichen 42 Stunden - das großartige Ergebnis präsentiert.Die Aufgabe lautete, eine Spielhütte im Kindergarten zu errichten. Diese wurde trotz wetterbedingter Unterbrechung um eine Woche, fristgerecht abgeschlossen und an die erfreute Kindergartenleiterin übergeben."Ich gratuliere dem tatkräftigen Team der Landjugend Kirchberg an der Pielach zu diesem tollen Erfolg", so Herbert Gödel von der Gemeinde Kirchberg.