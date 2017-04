Tradigist: Feuerwehr gleich zweimal im Einsatz

20.04.2017, 10:39 Uhr

Am 19. April kam es in Tradigist zu zwei Vorfällen, bei denen die Feuerwehren Tradigist und Kirchberg im Einsatz waren.

Entwarnung

TRADIGIST (rg). Der erste Vorfall ereignete sich um die Mittagszeit. Die Tradigister Florianis wurden gemeinsam mit der Feuerwehr Kirchberg zu einem Verkehrsunfall mit vermutlich einer eingeklemmten Person auf die Gaisebenstraße gerufen."Als wir am Einsatzort angekommen waren, konnte Gott sei Dank schnell Entwarnung gegeben werden, da sich bereits alle Insassen aus dem Fahrzeug selbständig befreien konnten," so seitens der Feuerwehr Tradigist.Bei dem Unfall gab es zum Glück keine Verletzten.

Was war passiert?

Ein weiterer Einsatz

Güterweg gesperrt

Ein Schulbus kam von der Schneebedeckten Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und blieb am Dach liegend in den Bäumen hängen.Die beiden Feuerwehren führten mittels mehrerer Seilwinden die Bergung durch. Durch die professionelle Arbeit der Florianis entstand am Fahrzeug ein nur sehr geringer Sachschaden.Um 16:32 Uhr wurden die Feuerwehren Tradigist und Kirchberg erneut zu einem Einatz alarmiert. Auf einem Güterweg rutschte ein Reisebus beim Bergabfahren in den Straßengraben. Der Fahrer konnte den Bus selbst nicht mehr aus dieser Lage befreien.Mit dem Tanklöschfahrzeug wurde der Reisebus aus dem Graben gezogen. Während der Bergungsarbeiten und um die sichere Weiterfahrt des Reisebusses zu gewäherleisten, wurde der Güterweg für den Zeitraum des Einsatzes gesperrt.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier