Volksschüler und die Bienen

03.05.2018, 13:38 Uhr

Schüler in Ober-Grafendorf durften die Fluglöcher der Bienen öffnen.

OBER-GRAFENDORF. Am dritten Mai durften die Schüler und die Schülerinnen der Neuen Mittelschule in Ober-Grafendorf, die Fluglöcher der Bienen öffnen. In der letzten Schulwoche wird dann der Honig geschleudert und die Schüler werden den frischen Honig mit nach Hause nehmen. Die Schüler sollen bei diesem Projekt lernen, wie wichtig die Bienen für die Pflanzenwelt und auch für uns sind.