NÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken!

07.10.2017, 19:39 Uhr

Am Samstag den 7.9.2017 fanden in Harland die NÖ Landesmeisterschaften im Bankdrücken statt.Kraushofer Jürgen vom Verein SC Harland Holz-Wallner aus Ober-Grafendorf konnte das höchste Gewicht auf der Bank drücken und wurde Gesamtsieger vom ganzen Turnier. In der Einzel Wertung wurde Jürgen Kraushofer mit 190 Kg erster in der Gewichtsklasse bis 83 kg. Jürgen ging im dritten Versuch auf 210 Kg was er leider nur sehr knapp nicht drücken konnte. Er bekommt aber in zwei Wochen noch die Gelegenheit die Last zu drücken bei der Staatsmeisterschaft in Salzburg.