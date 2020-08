Familienurlaub im Biobauernhof Unterblasbichl

Wenn im Herbst die Ernte eingebracht wird, beginnt im SalzburgerLand traditionell

der Bauernherbst.

Dann darf die Arbeit am Bauernhof einmal ruhen, um gemeinsam die Zeit zu genießen.

Und genau das dürfen in diesem Sommer auch SOS-Kinderdorf-Familien. In herausfordernden Zeiten kommt so eine Auszeit am Bauernhof gerade recht.

Biobauernhof Unterblasbichl

Der Biobauernhof Unterblasbichl in Bruck an der Glocknerstraße könnte einem Bilderbuch entsprungen sein. Wer hier urlaubt, wohnt im ehemaligen Bergbauernhof umgeben von Wiesen und jeder Menge Natur. Die frische Milch zum Frühstück schmeckt da gleich noch mal so gut. Tipp: Im nahen Wild- und Erlebnispark Ferleiten kann man Wölfe, Bären und Co aus nächster Nähe beobachten.

