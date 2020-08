Wenn im Herbst die Ernte eingebracht wird, beginnt im SalzburgerLand traditionell

der Bauernherbst.

Dann darf die Arbeit am Bauernhof einmal ruhen, um gemeinsam die Zeit zu genießen.

Und genau das dürfen in diesem Sommer auch SOS-Kinderdorf-Familien. In herausfordernden Zeiten kommt so eine Auszeit am Bauernhof gerade recht.

Obersinnlehenhof

Der Blick auf die Berge ist in den Ferienwohnungen im 400 Jahren alten Obersinnlehenhof in Maishofen allgegenwärtig. Die Kühe und Kälber verbringen den Sommer auf der eigenen Alm. Wer will, ist herzlich eingeladen, gemeinsam mit der Gastgeberfamilie die Tiere in ihrem Sommerquartier zu besuchen. Tipp: Beim Rad-Wander-Golf kann man die Umgebung auf eine erlebnisreiche Art kennenlernen.

