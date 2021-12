Geht es um die Gesundheit, zeigen sich Salzburgs Gemeinden besonders engagiert. Im gesamten Bundesland sind aktuell 46 Orte Teil der Initiative "Gesunde Gemeinde", 34 davon können das direkt am Ortsschild zeigen. Seit 2021 m Pinzgau freuen sich darüber seit 2021 Rauris, Fusch und Bruck.



RAURIS, FUSCH, BRUCK. 2021 wurden im Pinzgau gleich drei "Gesunde Gemeinden" ausgezeichnet: Rauris, Fusch und Bruck. Die Ortstafeln zeigen dabei bereits am Weg in die Gemeinden, dass hier besonderer Wert auf die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger gelegt wird.

"Die Lebenserwartung in Österreich ist auch im EU-Vergleich gar nicht schlecht, aber bei den gesunden Lebensjahren hinken wir noch deutlich hinterher. Es geht darum, gesund zu sein, gesund zu bleiben und gesund alt zu werden – und das ohne erhobenen Zeigefinger", sagt Patricia Lehner, Bereichsleiterin der vom Land Salzburg und den Gemeinden geförderten und von Avos umgesetzten Initiative "Gesunde Gemeinde".

Die neuen Ortstafeln der „Gesunden Gemeinde“ sind im modernen Avos-Design gehalten. Im Bild: Anna Hofer, Mario Proske und Patricia Lehner.

Eigener Arbeitskreis im Ort

Das besondere an der Initiative ist, dass die jeweils umgesetzten Angebote in den Gemeinden vor Ort selbst individuell gestaltet werden. Nach einem positiven Gemeinderatsbeschluss und einer umfangreichen Befragung zu Gesundheits-Themen in den Orten wird in jeder „Gesunden Gemeinde“ ein ehrenamtlicher Arbeitskreis gebildet.

Bruck ist gesunde Gemeinde: Avos-Gesundheitsreferentin Anna Hofer, Andrea Nussbaumer, Hannes Mackinger, Katharina Griessner, Eva Mosshammer, Renate Krassnitzer und Günther Schrott.

Dieser kümmert sich – unterstützt durch Avos – darum, den Bürgerinnen und Bürgern regelmäßig entsprechende Möglichkeiten der Gesundheitsförderung zu bieten. Bei den heuer ausgezeichneten Gemeinden reicht die Bandbreite hier von Fantasiereisen in der örtlichen Bibliothek, Rückenfit und Räuchern bis hin zu Tanz und geselligem Zusammensitzen – sofern Corona-bedingt möglich.

"Es ist hervorragend, was hier geleistet wird", freut sich Patricia Lehner und ergänzt: "Das Ortsschild soll das noch sichtbarer machen, ist aber zeitgleich auch ein Auftrag an die Zukunft: weiter so!"

Rauris hat die Ortstafel „Gesunde Gemeinde“ verliehen bekommen. Im Bild: Vize-Bürgermeister Martin Schönegger, LAbg Hannes Schernthaner, Bürgermeister Peter Loitfellner, GR und Arbeitskreisleiterin Astrid Kammerer-Schmitt und Ex-Arbeitskreisleiter Franz Eidenhammer.

