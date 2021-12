Impfaktionen OHNE Voranmeldung

​Termine können nach wie vor bei den Impfordinationen, für die Impfstraßen unter www.salzburg-impft.at und telefonisch unter 1450 vereinbart werden. Es gibt jede Woche im gesamten Bundesland Salzburg zahlreiche Impfmöglichkeiten ohne Anmeldung. Sie werden hier laufend aktualisiert, sobald sie feststehen.



Pinzgau

Freitag, 17. Dezember 2021

09 - 11 Uhr, Saalfelden, Ord. Dr. Vockner, Mühlbachweg 9, Biontech ab 12 Jahre

Samstag, 18. Dezember 2021

08.30 - 15 Uhr, Zell am See, Impfstraße Zell am See (HAK), Karl-Vogt-Strasse 21, Biontech ab 12 Jahre

Sonntag, 19. Dezember 2021

10 - 14 Uhr, Zell am See, Impfstraße Zell am See, HAK Zell am See (Karl-Vogt-Strasse 21), Biontech ab 12 Jahre und Johnson & Johnson - Booster ab 18 Jahre

10 - 16 Uhr, Saalfelden, Interspar Impfbus, Biontech ab 12 Jahre

Montag, 20. Dezember 2021

09 - 11 Uhr, Saalfelden, Ord. Dr. Vockner, Mühlbachweg 9, Biontech ab 12 Jahre

Dienstag, 21. Dezember 2021

09 - 11 Uhr, Saalfelden, Ord. Dr. Vockner, Mühlbachweg 9, Biontech ab 12 Jahre

Mittwoch, 22. Dezember 2021

09 - 11 Uhr, Saalfelden, Ord. Dr. Vockner, Mühlbachweg 9, Biontech ab 12 Jahre

Donnerstag, 23. Dezember 2021

08-13 - 17-18 Uhr, Kaprun, Ord. Dr. Watschinger, Häuslhofstraße 9, 5710 Kaprun, Biontech ab 12 Jahre

09 - 12 Uhr, Hinterglemm, Ord. Dr. Lanzinger, Dorfstraße 260, Biontech ab 12 Jahre, Kinderimpfung mit Anmeldung möglich

Freitag, 24. Dezember 2021

08 - 13 Uhr, Kaprun, Ord. Dr. Watschinger, Häuslhofstraße 9, 5710 Kaprun, Biontech ab 12 Jahre

10 - 12 Uhr, Hinterglemm, Ord. Dr. Lanzinger, Dorfstraße 260, Biontech ab 12 Jahre, Kinderimpfung mit Anmeldung möglich

Samstag, 25. Dezember 2021

10 - 12 Uhr, Hinterglemm, Ord. Dr. Lanzinger, Dorfstraße 260, Biontech ab 12 Jahre, Kinderimpfung mit Anmeldung möglich

10 - 12 Uhr, Kaprun, Ord. Dr. Watschinger, Häuslhofstraße 9, 5710 Kaprun, Biontech ab 12 Jahre

Sonntag, 26. Dezember 2021

10 - 12 Uhr, Kaprun, Ord. Dr. Watschinger, Häuslhofstraße 9, 5710 Kaprun, Biontech ab 12 Jahre

10 - 12 Uhr, Hinterglemm, Ord. Dr. Lanzinger, Dorfstraße 260, Biontech ab 12 Jahre, Kinderimpfung mit Anmeldung möglich

Montag, 27. Dezember 2021

08-12 - 17:30-19 Uhr, Zell am See, Ord. Dr Thomas Kranabetter, Sportplatzstraße 12, Biontech ab 12 Jahre

08-13 - 17-18 Uhr, Kaprun, Ord. Dr. Watschinger, Häuslhofstraße 9, 5710 Kaprun, Biontech ab 12 Jahre

Dienstag, 28. Dezember 2021

07.30 - 11.30 Uhr, Zell am See, Ord. Dr Thomas Kranabetter, Sportplatzstraße 12, Biontech ab 12 Jahre

08 - 13 Uhr, Kaprun, Ord. Dr. Watschinger, Häuslhofstraße 9, 5710 Kaprun, Biontech ab 12 Jahre

Mittwoch, 29. Dezember 2021

07.30-12.30 - 17:30-19 Uhr, Zell am See, Ord. Dr Thomas Kranabetter, Sportplatzstraße 12, Biontech ab 12 Jahre

Donnerstag, 30. Dezember 2021

07.30 - 09 Uhr, Zell am See, Ord. Dr Thomas Kranabetter, Sportplatzstraße 12, Biontech ab 12 Jahre

08-13 - 17-18 Uhr, Kaprun, Ord. Dr. Watschinger, Häuslhofstraße 9, 5710 Kaprun, Biontech ab 12 Jahre

09 - 17 Uhr, Lofer, Marktplatz, Lofer 25, Biontech ab 12 Jahre

Freitag, 31. Dezember 2021

08 - 13 Uhr, Kaprun, Ord. Dr. Watschinger, Häuslhofstraße 9, 5710 Kaprun, Biontech ab 12 Jahre

Samstag, 01. Jänner 2022

Termin wird noch bekannt gegeben, Lofer, Ord. Dr. Schlederer (ohne Datum)

Montag, 03. Jänner 2022

08-12 - 17:30-19 Uhr, Zell am See, Ord. Dr Thomas Kranabetter, Sportplatzstraße 12, Biontech ab 12 Jahre

Dienstag, 04. Jänner 2022

07.30 - 11.30 Uhr, Zell am See, Ord. Dr Thomas Kranabetter, Sportplatzstraße 12, Biontech ab 12 Jahre

Mittwoch, 05. Jänner 2022

07.30-12.30 - 17:30-19 Uhr, Zell am See, Ord. Dr Thomas Kranabetter, Sportplatzstraße 12, Biontech ab 12 Jahre

Freitag, 07. Jänner 2022

08 - 11.30 Uhr, Zell am See, Ord. Dr Thomas Kranabetter, Sportplatzstraße 12, Biontech ab 12 Jahre

Hinweis: Aufgrund logistischer Erfordernisse kann sich der Impfstoff kurzfristig ändern.