HOLLERSBACH. "Die Ernährung ist ausschlaggebend für unsere Gesundheit", ist Kräuterhexe Silke Stöckl von den Naturkraftwerken Hollersbach überzeugt. Ihr Kräuterhexen-Tipp ist daher ein selbstgemachter Sauerhonig mit Hanf. Dieser fördert die guten Darmbakterien und wirkt beruhigend.

Hanf nutzen

Die Hanfpflanze trägt den lateinischen Namen "Cannabis sativa" und ist der Faserhanf – oder auch Nutzhanf. "Sativa bedeutet nützlich", erklärt Silke Stöckl. "Sie ist eine der ältesten und vielfältigsten Kulturpflanzen der Menschheit und kann in unserem Klima problemlos kultiviert werden."

Hanfsamen sind reich an mehrfach-ungesättigten Fettsäuren sowie einem hohen Gehalt an Omega3-Fettsäuren. Sie liefern auch Proteine und Ballaststoffe. Hanföl beinhaltet unter anderem Alpha- und Gammalinolensäure, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Omega3 und Omega6 Fettsäuren und kann auch als Haupflegeöl verwendet werden. Hanfblütentee wirkt – je nach Ziehzeit – belebend (5 Minuten) oder beruhigend und entspannend (15 Minuten).

Sauerhonig AbendRuh Rezept von Ernährungswissenschafterin Karin Buchart Sauerhonig wirkt als Probiotikum und bringt Milchsäure- und Essigbakterien in den Darm.

Zutaten und Zubereitung

0,25 Liter Gärungsessig ansetzen mit Hanfblütentee, Melisse, Lavendel und Wacholder und drei Wochen ziehen lassen. Danach abseihen und 0,75 kg Honig sowie 1/2 Teelöffel Bergkernsalz dazugeben.

Anwendung: 1 TL Sauerhonig in Tee oder Wasser geben und trinken.

Unsere Kräuterhexe der Woche ist…

Silke Stöckl von den TEH Naturkraftwerken Hollersbach ist ausgebildete TEH Praktikerin. "Kräuter sind so vielfältig und faszinierend, dass jede Kräuterhexe ihren ganz besonderen Schwerpunkt hat. So ergänzen wir uns super", findet sie. Ihr selbst liegen die Naturapotheke und die Frauenheilkunde für Phytotherapie sehr am Herzen. "Es ist einfach toll, dass man das Gute der Pflanze nutzen kann. Ganz nach dem Motto 'Du bist was du isst' kann die Nahrung auch ein Heilmittel sein und uns stärken."

Die Naturkraftwerke Hollersbach…

Die Naturkraftwerke haben Silke Stöckl und ihr Mann im Jahr 2012 nach dem Umbau der Turbinenhalle des alten Kraftwerks im Ortszentrum von Hollersbach eröffnet. Dort arbeitet Silke Stöckl gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Heidi Kröll. Sie bieten verschiedenste Naturprodukte an, außerdem finden immer wieder spannende und vielfältige Kurse, Seminare und Vorträge statt.

