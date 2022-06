Am Montag (27. Juni 2022) kam es in Kaprun zu einem Verkehrsunfall. Im Bereich einer Kreuzung stieß eine 23-jährige Autofahrerinnen mit einem Moped zusammen. Die Mopedfahrerin (17) und ihre Mitfahrerin (16) wurden verletzt.



KAPRUN. Am 27. Juni 2022 ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall im Kapruner Ortsgebiet. Eine 17-Jährige lenkte ein Moped auf der Vorrangstraße ortsauswärts. Im Kreuzungsbereich (Peter-Buchner-Straße/Schloßstraße) kam es aus bisher unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Auto.

Zwei Jugendliche verletzt



Die Jugendliche und ihre Mitfahrerin – beide Einheimische – wurden dadurch verletzt. Sie wurden erst durch den Gemeindearzt versorgt. Anschließend brachte sie das Rote Kreuz ins Krankenhaus nach Zell am See. Die Autofahrerin – eine 23-Jährige aus Katar – und ihre beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Einsatzkräfte vor Ort



Wie die Polizei informiert, verlief ein mit beiden Lenkerinnen durchgeführter Alkomattest negativ. Im Einsatz standen die Polizei Kaprun mit zwei Beamten, das Rote Kreuz mit einem Fahrzeug, der Gemeindearzt, sowie die Freiwillige Feuerwehr Kaprun mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann (Ölbindung). Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Dies vermeldete die Landespolizeidirektion Salzburg.

