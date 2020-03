Das internationale Kultur-Event im Rauriser Tal feiert 50 erfolgreiche Jahre und stellt einige neue Formate vor.

RAURIS. Die seit 1971 jährlich stattfindenden Rauriser Literaturtage feiern von 25. bis 29 März 2020 ihr 50-Jahr-Jubiläum mit einem vielfältigen Programm, darunter einigen Neuerungen (zum Beispiel erstmals in Rauris: "Spoken Word"), einer Ausstellung samt Jubiläumspublikation und einer Kooperation mit den Salzburger Festspielen.

Rauriser Literaturpreis

Die 1987 in Klagenfurt geborene Autorin Angela Lehner erhält für ihren Debütroman "Vater unser" den Rauriser Literaturpreis 2020, dessen Dotierung übrigens anlässlich des Jubiläums auf 10.000 Euro erhöht wurde.

Der Förderungspreis 2020 – ebenfalls seit heuer mit höherer Dotierung von 5.000 Euro – geht an die aus Salzburg stammende Autorin Vanessa Graf. Ihr Prosatext "Genauso so schwarz wie hier" zum Thema „Innehalten“ handelt von der Demenzerkrankung der Mutter der Ich-Erzählerin. Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn überreichte die Preise im Namen des Landes Salzburg und der Gemeinde Rauris.

Rauris 1971 - 2019

1971 wurden zum ersten Mal literarische Lesungen in Rauris veranstaltet. Seither haben über 450 Autorinnen und Autoren aus den verschiedensten Ländern bei den Literaturtagen vor einem immer größer werdenden Publikum gelesen: jene, die am Anfang ihrer Laufbahn standen ebenso wie viele "große Namen". Die überregionale Wirkung der Literaturtage ist auch mit dem Rauriser Literaturpreis verbunden. Viele der Autorinnen und Autoren, die den Preis erhielten, haben in der Folge Karriere gemacht – sogar eine Nobelpreisträgerin ist darunter: Herta Müller, die 2009 mit dem renommiertesten aller Literaturpreise ausgezeichnet wurde. Sie und eine Reihe anderer Rauriser Literaturpreisträgerinnen und -preisträger wurden zum Jubiläumsjahr eingeladen.

Literatur in allen Facetten

Weitere acht Autorinnen und Autoren stellen aktuelle Werke aus den Bereichen Kinder- und Jugendliteratur, Lyrik und "Spoken Word" vor. Im Rahmen eines großen Fests der Literatur werfen die 50. Rauriser Literaturtage einen Blick auf wichtige Themen und Formen, mit denen sich eine repräsentative Auswahl herausragender Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Gegenwart beschäftigt. Den Stellenwert, den die Rauriser Literaturtage in der Geschichte der modernen deutschsprachigen Literatur seit jeher haben, belegt darüber hinaus die Ausstellung "Rauris 1971–2020. Ein halbes Jahrhundert Literaturtage Innergebirg" im ehemaligen Mesnerhaus. Das frisch renovierte "Haus für Kultur & Literatur" bietet eine neue Veranstaltungsstätte in Rauris, die von nun an neben den Gasthäusern Grimming und Platzwirt sowie der Heimalm Schauplatz des Festivals sein wird. Begleitend zur Ausstellung erscheint eine reich illustrierte Publikation zum Jubiläumsjahr.

Mehr Informationen und das aktuelle Programm finden Sie unter

www.rauriser-literaturtage.at