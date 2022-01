Am 12. Jänner 2021 kam es in Mittersill zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Mittersill gerufen wurde.



MITTERSILL. Am 12. Jänner 2022 kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall in Mittersill. Nach einer Kollision krachte ein Fahrzeug in ein Wohnhaus. Die Feuerwehr wurde daraufhin "zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" alarmiert – vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch feststellen, dass sich keine Person mehr im Fahrzeug befand. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle daraufhin ab und übernahmen gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen die Bergungsarbeiten.

Weitere Details werden noch ergänzt. Dies vermeldete die Feuerwehr Mittersill.

