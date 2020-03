Backe, backe Kuchen...

Die Kinder und Betreuerinnen vom Waldkindergarten Bachhäusl in Niedernsill bedanken sich ganz herzlich bei der Bäckerei Steger Uttendorf für einen besonderen Tag in der Backstube. Die lustige und spannende Führung durch die Bäckerei war für die Kinder ein großes Erlebnis. Bei der Besichtigung der verschiedenen Geräte und Maschinen konnten die Kinder erfahren, wie aus Mehl eine Semmel wird und durften alles gleich selbst ausprobieren. Die fertigen Ergebnisse wurden dann genüsslich verzehrt. Vielen Dank an die Fam. Steger für die großzügige Jause und diesen unvergesslichen Tag!